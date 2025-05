Antonio Mohamed, ex-Atlético, fica perto de fazer história no México

Na próxima quinta-feira (22), começa a decisão do Clausura 2024/2025, na Liga MX, entre América do México e Toluca. E a final tem uma figura com passagem pelo futebol brasileiro, mas que está perto de colocar seu nome na história do futebol mexicano, caso do técnico argentino Antonio Mohamed.

Desse modo, se tiver sucesso diante de um de seus ex-clubes, o Turco teria conquistas em quatro clubes diferentes no país. Feito esse, aliás, que apenas outras duas figuras conseguiram no banco de reservas, ambas de origem mexicana. São elas Ignacio Trellez (campeão com Zacatepec, Marte, Toluca e Cruz Azul) e Victor Vucetich, que foi campeão por León, Tecos, Pachuca e Monerrey.

Chance de recorde nos dois lados

Porém, para que o recorde se concretize, a tendência é que o nível do desafio para Antonio Mohamed seja elevado. Isso porque, sob o comando do brasileiro André Jardine, o América do México faturou os últimos três campeonatos nacionais de maneira consecutiva, casos do Apertura e Clausura, em 2023/2024, e do Apertura 2024/2025.

Com isso, Jardine também está próximo de conseguir algo inédito na história das Águilas. Afinal, nenhum treinador que dirigiu o clube da Cidade do México conseguiu quatro conquistas dessa magnitude em caráter consecutivo.

Quando se olha para o âmbito nacional, a chance de André Jardine conquistar o tetracampeonato mexicano também tem caráter inédito. Afinal, entre 1958 e 1962, o Chivas dominou o cenário do país, mas teve treinadores distintos no ciclo vencedor.