Ancelotti indica aposta em veteranos na Seleção Brasileira

Italiano deve convocar nomes com larga história no Brasil para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo

Além dos nomes já vazados, o volante Casemiro, do Manchester United, também tem chance de retornar à Seleção Brasileira. Aos 33 anos, ele perdeu espaço com o ex-técnico Fernando Diniz e também com Dorival Júnior. O jogador, aliás, já teve uma conversa com o treinador.

Carlo Ancelotti já fez a sua pré-lista de jogadores para convocação da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias em junho. Entre os 50 nomes previamente selecionados, o italiano colocou Neymar, Oscar, Danilo e Alex Sandro. Todos com longa história no Brasil. Assim, o treinador indica apostar em vetereanos para os jogos contra Equador e Paraguai.

Ancelotti pode recorrer a jogadores com quem já trabalhou na Europa e quem tem mais experiência. Portanto, ele diverge de Dorival, que buscou em seu comando a renovação de atletas dentro da Seleção. Assim como os nomes citados anteriormente, o italiano deve manter os experientes Alisson, Ederson e Marquinhos. Danilo, Alex Sandro, Casemiro e Neymar são quatro atletas que podem entrar na relação.

Contudo, Ancelotti também já selecionou atletas jovens. Léo Ortiz, Wesley, Gerson e Pedro, do Flamengo. Hugo Souza, do Corinthians, Fabricio Bruno, do Cruzeiro, e Igor Paixão, do Feyenoord, também estão na relação de 50 jogadores, de acordo com o “ge”.

Por fim, Ancelotti vai convocar 23 jogadores no dia 26 de maio. O Brasil enfrentará Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias. A relação de atletas já está com diretor Rodrigo Caetano e gerente Juan. Eles analisaram diversos jogos e definiram a pré-lista com o treinador num encontro na Espanha.