Amistoso entre Santos e RB Leipzig tem horário e transmissão confirmada

O amistoso entre Santos e Red Bull Leipzig já está com tudo definido. A partida será realizada na próxima quarta-feira (28), às 18h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e terá transmissão pelo canal SporTV para todo o Brasil. A partida amistosa faz parte da turnê internacional do clube alemão. Com a temática “Tamo Junto Brasil”, o confronto busca compartilhar experiências e levar o espírito da Bundesliga para outros lugares do mundo. Além disso, o Leipzig tenta se popularizar junto com a marca austríaca.