Amazonas e Voltaço ficam no empate e seguem no Z4 da Série B

Volta Redonda e Amazonas ficaram no empate em 1 a 1 na noite desta segunda-feira, 19/5. O jogo foi pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro e ocorreu no Raulino de Oliveira, casa do Voltaço. O time amazonense saiu na frente com Luan no primeiro tempo. Mas os donos da casa — com um a mais desde o início do segundo tempo, quando o autor do gol, Luan, foi expulso — foram melhores o jogo inteiro. Tiveram um gol anulado, mandaram duas bolas na trave e, nos acréscimos, empataram com Matheus Lucas.

Assim, o Amazonas segue sem vencer na Série B e continua na lanterna, com 4 pontos. O Volta Redonda tem 6 pontos e também segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar.