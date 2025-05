Yuri Alberto celebra feito histórico pelo Corinthians: ‘Experiência absurda’

Atacante marcou os dois gols do Timão sobre o Santos, seu ex-clube. Atacante se tornou o maior artilheiro da história da Neo Química / Crédito: Jogada 10

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro foi simbólica em específico para Yuri Alberto. Isso porque o atacante foi o autor do único gol da partida, que lhe permitiu alcançar um feito emblemático. Ele se isolou como o maior artilheiro da história da Neo Química Arena, com 44 gols. Yuri expôs sua realização em alcançar tal proeza e ainda mais satisfeito por ter sido com um resultado positivo.

Vitória muito importante em casa, primeiro tempo muito difícil, mas no segundo criamos oportunidades. Graças a Deus pude marcar. Agradecer a Deus por marcas que nunca imaginei alcançar na minha carreira. Agradecer também à torcida por me ajudar a alcançar essas marcas. Só gratidão por alcançar essa marca com grandes caras com histórias gigantescas. Experiencia absurda que estou vivendo aqui. A palavra é gratidão", detalhou o centroavante. Gol simbólico contra o Corinthians saiu contra adversário representativo No atual cenário, com o gol sobre o Santos, Yuri conta com um gol a mais na Neo Química Arena, em disputa com Ángel Romero, seu companheiro no Timão. O feito saiu exatamente contra um oponente especial, o Santos, clube que o revelou. Ao todo, são 11 jogos contra o Peixe e sete gols marcados, sendo seis deles pelo Corinthians. Posteriormente, o atacante lamentou que o segundo gol foi anulado após o VAR recomendar a arbitragem a revisar toda a jogada por uma possível falta na origem.