Xaud registra chapa e deve ser candidato único à presidência da CBF

Médico recém-eleito presidente da Federação Roraimense ele conta com respaldo de 25 federações e 10 clubes; eleição está marcada para o dia 25 / Crédito: Jogada 10

O médico infectologista Samir Xaud, de 41 anos, é oficialmente o único candidato à presidência da CBF para substituir Ednaldo Rodrigues, afastado do cargo por decisão judicial. Neste domingo (18), Xaud esteve na sede da entidade, no Rio, para registrar sua chapa, consolidando-se como o nome único para a eleição do próximo sábado, dia 25. A informação é do portal ‘ge’. Recém-eleito presidente da Federação Roraimense, Xaud tem o apoio de 25 das 27 federações estaduais. Só São Paulo e Mato Grosso ficaram fora. Ele ainda tem respaldo de 10 clubes das Séries A e B. Portanto, a candidatura inviabiliza o avanço de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista (FPF), que conta com o apoio de 32 clubes. No entanto, ele não atingiu o mínimo de oito federações exigido pelo regulamento para registrar a chapa.

A chapa de Xaud terá oito vice-presidentes: Ednailson Leite Rozenha, Fernando Sarney, Flávio Zveiter, Gustavo Dias Henrique, José Ivanildo da Silva, Michelle Ramalho Cardoso, Ricardo Cluck Paul e Rubens Renato Angelotti. Nascido em Boa Vista (RR), Samir é filho de Zeca Xaud, que presidiu a federação estadual por mais de quatro décadas. Recentemente, ele foi eleito para suceder o pai na entidade. Eleição pode ter votação virtual A CBF publicou no sábado (17) o regulamento da eleição para o quadriênio 2025–2029. A Comissão Eleitoral realizará a Assembleia Geral Eleitoral presencialmente e também oferecerá a possibilidade de participação virtual. A eleição, inclusive, definirá também os oito vice-presidentes e os membros do Conselho Fiscal. A CBF recusou o pedido de Xaud para adiar a votação para o dia 26, quando Carlo Ancelotti chega ao Brasil. Ele, aliás, argumentou que a realização do pleito no domingo poderia comprometer a presença de dirigentes por causa da rodada do Brasileiro.