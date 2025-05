Renato Gaúcho adota cautela na integração de jovens da base do Fluminense

Técnico explicou seu planejamento para o uso de Riquelme e Isaque, ambos utilizados no empate com o Juventude, para o restante da temporada / Crédito: Jogada 10

O planejamento do Fluminense em relação ao uso dos jovens de Xerém voltou à tona durante a coletiva de imprensa de Renato Gaúcho, após o empate em 1 a 1 com o Juventude, neste domingo (18), no Alfredo Jaconi. Em resposta, o treinador reforçou que pretende promover a transição com responsabilidade, sem sobrecarregar os garotos em um momento de exigência por resultados imediatos. “Estou soltando aos poucos o Riquelme e o Isaque. Com certeza são jogadores que vão nos ajudar bastante”, afirmou o comandante. Ambos entraram no segundo tempo da partida válida pela nona rodada da competição nacional, e chamaram a atenção pela movimentação e disposição em campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Embora veja potencial nos jovens, Renato entende que o momento exige foco em conquistas objetivas. “Busco todos os caminhos. Tenho treinado o Renato para jogar de atacante. Busco opções apesar do pouco tempo. Importante agora é pontuar, conseguir as classificações”, disse. Sendo assim, ele defende que a adaptação gradual é a melhor forma de garantir sucesso aos garotos. “Agora, não adianta dar muita responsabilidade para os garotos da base”, acrescentou. Alternativas e gestão do elenco Nas disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, Portaluppi tem buscado maneiras de diversificar suas opções táticas. A preparação do meia Renato para atuar mais avançado serve de exemplo. Isso porque a movimentação visa oferecer variações ao setor ofensivo, especialmente diante de ausências ou desgaste físico de titulares. “Tem uma crítica aqui e lá, o que é normal, mas eu dei parabéns ao meu grupo. Poderíamos melhorar? Sim e nós vamos na hora que tivermos mais tempo para treinar. De repente tem a janela do meio do ano, se puderem me dar mais dois ou três jogadores para somarem e para a gente ficar mais fortalecido, melhor ainda. A gente tem conversado que tem que ser pontual, jogadores que possam nos ajudar a decidir em tomadas de decisões e jogadores que façam gols”, concluiu.