Real Madrid quase se complica, mas vence o Sevilla

Além disso, Endrick, que começou como titular, sentiu uma lesão muscular e saiu no segundo tempo. Vini Jr., suspenso, não jogou. Com a vitpiria, o relmadrid, j´pa consolidado com o voice-campeãoto, foi aos 81pontos. O campeão antecipado é o Barcelona

Um gol de Mbappé e outro de Belligham definiram a dura vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, fora de casa, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, por 2 a 0. O jogo valeu pela 37ª rodada, penúltima, da Liga Espanhola O Real dominou, mas foi muito ineficaz nas finalizações e suou sangue para vencer um Sevilla que jogou com dez desde os 22 minutos do primeiro tempo (Badé foi expulso) e com nove desde o início da etapa final (Romero também foi expulso). Esó foi levar o primeiro gol aos 29 da etapa final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como foi a vitória do Real Madrid

O Real Madrid foi bem superior, com mais de 60% de posse de bola e muito mais finalizações (15 a 7). No entanto, o ataque estava pouco inspirado. Mbappé perdeu duas boas chances no primeiro tempo. Já o Sevilla teve uma chance claríssima e por pouco não foi para o intervalo em vantagem, mesmo com um a menos — Badé foi expulso por ser o último homem ao fazer falta em Mbappé aos 12 minutos.

No segundo tempo, Modric tentou levar o Real ao ataque, mas a dificuldade para concluir as jogadas era evidente — até os 29 minutos, quando Mbappé (que já havia acertado a trave) acertou um chute de fora da área no canto direito do goleiro, marcando o único gol da partida. Foi o 29º gol de Mbappé pelos merengues em sua primeira temporada no clube. Aos 42, o Real ampliou. Após o garoto Muñoz cruzar da esquerda, outro gartoto, Gonzalo Garcia, ajeitou e Bellingham fechou o placar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.