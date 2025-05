Pré-lista de Ancelotti para a Seleção tem seis jogadores do Flamengo

O Flamengo domina a pré-convocação da Seleção Brasileira sob comando de Carlo Ancelotti. Seis atletas do clube carioca — Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro — integram a lista preliminar de cerca de 50 nomes enviada pela CBF aos clubes na tarde deste sábado (17). As informações são do portal ‘ge’. O próprio técnico italiano anunciará a convocação oficial, com os 23 selecionados, no dia 26 de maio, no Rio.

A lista, portanto, atende à exigência da Fifa, que determina a notificação aos clubes com pelo menos 15 dias de antecedência à apresentação dos atletas, marcada para o dia 2 de junho, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Os jogos, válidos pelas Eliminatórias, serão contra o Equador, no dia 5, em Guayaquil, e contra o Paraguai, no dia 10, na Arena Corinthians.