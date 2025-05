Parma x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Italiano, o Napoli visita o Parma neste domingo (18) em duelo válido pela 37ª e penúltima rodada da competição, às 15h45. Os napolitanos serão campeões caso vençam o jogo, e a Internazionale perca para a Lazio, em Milão. Os postulantes jogam simultaneamente. Os donos da casa, por outro lado, precisam vencer para espantar qualquer chance de rebaixamento.

Como chega o Parma

Os donos da casa encontram-se em 16º lugar, com 32 pontos. Na Itália, vale lembrar, os dois últimos são rebaixados, enquanto o antepenúltimo (18º) disputa um playoff contra o terceiro da Série B. No momento, quem abre o Z3 é o Lecce, com 28, e que ainda joga na rodada.

O time comandando por Cristian Chivu terá uma longa lista de desfalques, afinal, Alessandro Vogliacco , Valentin Mihaila , Yordan Osorio e Gabriel Charpentier estão machucados. Já Lautaro Valenti cumpre suspensão após ser expulso no último jogo.

Como chega o Napoli

Os Napolitanos estão apenas um ponto à frente da Internazionale de Milão: 78 a 77. Assim, só uma combinação possível dá o título antecipado ao Napoli. Vale lembrar que em caso de empate na pontuação, o campeão será conhecido através de uma final. Na última rodada, o Napoli recebe o Cagliari, enquanto a Inter visita o Como.

Fato é que time comandado por Antonio Conte, perto de conquistar seu terceiro scudetto por times diferentes (Inter e Juventus), não poderá contar com o zagueiro brasileiro Juan Jesus. Afinal, está lesionado. O Napoli também não terá o zagueiro Buongiorno nem o meia Lobotka, ambos também machucados.