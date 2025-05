Nottingham Forest vence West Ham e ainda sonha com vaga na Champions League

O Nottingham Forest venceu por 2 a 1 o West Ham, neste domingo (18), na penúltima rodada do Campeonato Inglês, e manteve as vivas as esperanças de classificação para a Liga dos Campeões.

Com este resultado, o Forest foi aos 65 pontos, na sétima colocação, igualando-se ao Manchester City (que tem um jogo a menos) e ficando próximo do Chelsea na tabela, mantendo-se na briga por uma vaga. Já o West Ham amarga mais um revés em uma temporada decepcionante. Está em 15º lugar, com 40 pontos, porém, livre do rebaixamento, A partida também marcou a última atuação de Aaron Cresswell diante da torcida londrina, encerrando sua trajetória no clube.