Namorada do presidente do São Paulo é atropelada por funcionário de restaurante renomado

Partes envolvidas no incidente do último sábado têm entrado em divergência quanto ao ocorrido; filho da atriz acusa falta de auxílio do local

A atriz Mara Carvalho, conhecida por papéis em novelas emblemáticas como “O Rei do Gado”, sofreu um atropelamento incomum na tarde do último sábado (17) em Jardins, bairro de alto padrão na capital paulista. O incidente envolvendo a namorada de Julio Casares, presidente do São Paulo, aconteceu na saída do luxuoso restaurante Rubaiyat e envolveu diretamente um dos funcionários do local.

De acordo com o ator Bruno Fagundes, filho da atriz, o manobrista do restaurante atingiu Mara com uma ré inesperada enquanto manobrava o carro da própria artista. “Minha mãe contornava o automóvel para entrar pelo lado do motorista quando ele deu uma ré e a arremessou no asfalto. Ela lesionou o cotovelo, a cabeça e o braço”, relatou nas redes sociais.