Maracanã diz ter respaldo da PM para abertura do Setor C

Botafogo, neste sábado, manifestou sua preocupação com a venda de ingressos para a torcida do Flamengo na Sul do Mário Filho

O Botafogo manifestou “profunda preocupação” com a venda de ingressos para a torcida do Flamengo no Setor C do Maracanã. Afinal, o Glorioso entende que, por motivos de segurança, esta parte do estádio deveria estar fechada. A divisão do embate não é 50% a 50%. Os alvinegros tiveram apenas direito a 5% da carga de ingressos. O Maracanã, enfim, respondeu na noite deste sábado (17). O consórcio que administra o estádio sustenta que a operação do Setor Sul, onde fica a torcida visitante, tem o aval da Polícia Militar. O clássico deste domingo é válido pela rodada 9 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Segundo o jornal, “O Globo”, uma chapa de metal, com uma linha de seguranças com policiais militares, vai separar as torcidas de Flamengo e Botafogo no Setor Sul do Estádio Mário Filho.