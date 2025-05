Juventude x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Equipes se enfrentam neste domingo (18), às 16h em Caxias do Sul, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro

Neste domingo (18), Juventude e Fluminense se enfrentam, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

A Voz do Esporte acompanha a peleja, ao vivo, a partir de 14h30. Aldo Luiz narra. Leide Marques comenta. David Silva completa o trio de craques.