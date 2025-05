Italiano: Napoli e Inter empatam, e título é adiado

Napoli fica no 0 a 0 com o Parma, fora, enquanto a Inter sai na frente, mas cede o 2 a 2 com a Lazio. Segue tudo igual, e título é adiado

A definição do título do Campeonato Italiano 2024/2025 ficou para a rodada final. Afinal, tanto o líder Napoli quanto o vice Inter de Milão empataram seus jogos, realizados simultaneamente neste domingo (18). Os napolitanos ficaram no 0 a 0 com o Parma, fora de casa. Já a Inter de Milão ficou duas vezes à frente do placar, mas vacilou e ficou no 2 a 2 com a Lazio, no Giuseppe Meazza. Bisseck e Dumfries marcaram para a Inter, enquanto Pedro anotou duas vezes para a Águia.

Assim, com os resultados deste domingo, o Napoli pulou para os 79 pontos, enquanto a Inter de Milão está com 78. A Internazionale visita o Como na última rodada, enquanto o Napoli recebe o Cagliari. Novamente, os jogos serão simultâneos, no domingo que vem (25), às 10h. Em caso de empate na pontuação, o campeão italiano 2024/2025 será conhecido através de uma final.