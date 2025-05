Internacional x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo, às 20h30 (de Brasília), o Internacional enfrenta o Mirassol pela 9ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Beira-Rio e as equipes precisam de um bom resultado. Com nove pontos, o Colorado ocupa apenas o 15º lugar, e um tropeço o aproximará ainda mais da zona de rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, tem dez pontos e está em 13º. Uma vitória fará o time manter o Top 10 ao fim da rodada.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere 5 transmitem a partir das 20h30 (de Brasília).