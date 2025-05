Internacional desperdiça chances e somente empata com o Mirassol em casa

A estrela de Ricardo Mathias, brilha novamente, no entanto, time gaúcho não consegue superar defesa do caçula da elite

Mesmo com muita pressão, o Colorado parou na excelente atuação do veterano goleiro Walter. O resultado complicou as pretensões do Internacional, que soma somente nove pontos e ocupa a 15ª posição. Por outro lado, o Mirassol chegou aos 10 pontos e assumiu a 13ª colocação.

O Internacional recebeu o Mirassol neste domingo (18), pela nona rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, e acabou surpreendido pelo caçula da elite nacional. Logo aos sete minutos, o defensor Jemmes abriu o placar. A partir daí, o jogo se transformou em um ataque contra defesa. Ricardo Mathias voltou a aparecer bem e ajudou o time gaúcho ao aproveitar um lindo passe de Vitão, empatando o confronto em 1 a 1.

Mirassol abre vantagem sobre o Internacional

No primeiro tempo, o time gaúcho, mesmo jogando em casa, foi surpreendido e sofreu o gol marcado por Jemmes, após um belo cruzamento de Reinaldo, aos sete minutos. Aos 12, quase ampliou com Gabriel. Na sequência, o Internacional entrou na partida e equilibrou o confronto, avançando para o campo adversário, mas sem oferecer grandes sustos para Walter. A única exceção foi uma finalização de Wesley no travessão, nos acréscimos da etapa inicial.

Walter garante o empate

Após brilhar em jogo da Libertadores, no meio de semana, no Uruguai, o jovem atacante deu o ar da graça novamente e com um lindo lançamento de Vitão, driblou a defesa e chutou sem chances para Walter, igualando o placar no Beira Rio. E o Mirassol, não teve tempo nem de respirar, Gustavo Prado, chegou a virar o jogo, mas com auxílio do Var foi marcado impedimento. Pelo lado do time paulista, Walter garantiu o ponto fora de com uma grande exibição e fechando o gol.

Jornada das equipes

Pela Copa do Brasil, o Colorado enfrentará o Maracanã na terceira fase, em Florianópolis. O time tem a vantagem, ao vencer em casa por 1 a 0. No Brasileirão, o próximo compromisso será contra o Sport, na Ilha do Retiro, no domingo (25). O Mirassol receberá o São Paulo no sábado.