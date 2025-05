Hugo Moura explica jogo pelo Vasco após luto

Esposa do volante sofreu aborto espontâneo na última sexta-feira (16), mas jogou contra o Fortaleza no sábado (17) e deu assistência para Nuno

O volante Hugo Moura explicou o porquê de jogar pelo Vasco no último sábado (17) na vitória sobre o Fortaleza por 3 a 0 mesmo após um episódio de luto. Afinal, sua esposa sofreu um aborto espontâneo na última sexta-feira (16), e o casal perdeu o bebê que viria a nascer em alguns meses.

“Com a notícia do filho ou filha que eu e minha esposa perdemos, fiz questão de vir para jogar porque meu pensamento é tirar o Vasco os mais rápido dessa situação, independente do que aconteça fora de campo. Minha família, minha esposa, meus amigos e até o grupo me abraçou de uma forma que eu senti que não poderia dar errado. Sei que Deus tem tudo de melhor, sabe de todas as coisas, minha vida eu entrego a ele”, comentou Hugo Moura.