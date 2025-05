Flamengo x Botafogo: clássico tem confusão em plataforma de estação de trem

Em campo, Flamengo e Botafogo ficaram no 0 a 0, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro , em um duelo cordial e sem grandes problemas. No entanto, fora das quatro linhas, algumas confusões aconteceram pelo Rio de Janeiro. Uma delas foi na estação ferroviária Engenho de Dentro.

Dessa forma, o tumulto teve início na Rua Arthur Menezes com São Francisco Xavier, nas proximidades do estádio. Nele, os membros da corporação encontraram artefatos explosivos, pedras, garrafas e socos-ingleses. Assim, a apreensão dos tais objetos aconteceu na Rua Eurico Rabelo.

De acordo com a Supervia, por volta das 14h, a concessionária precisou acionar as forças policiais para conter um tumulto entre torcedores na estação Olímpica do Engenho de Dentro. Até o momento, não há informação sobre feridos, nem presos. A circulação dos trens não foi afetada, segundo informação do portal “g1”.

No segundo tempo, a partida ficou paralisada por dois minutos e vinte segundos por causa dos efeitos do spray de pimenta. Dentro do estádio, jogadores e comissão técnica se sentiram incomodados com o cheiro, que possivelmente veio do lado de fora do Maracanã.

Nota da Polícia Militar na íntegra

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa, através do comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), que neste domingo (18/05), policiais militares da Força de Escolta, que estavam na estação ferroviária Engenho de Dentro, flagraram torcedores do Flamengo lançando artefatos explosivos (fogos de artifício) em direção a outros torcedores e aos policiais que se encontravam na plataforma.

