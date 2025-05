Filipe Luís explica ausência de Arrascaeta e critica calendário: ‘Menos de 72h para descansar’

Em um clássico sem muita inspiração de ambos os lados, Flamengo e Botafogo ficaram no empate por 0 a 0 pela 9ª rodada do Brasileirão. Na coletiva de imprensa, o técnico Filipe Luís explicou a ausência de Arrascaeta e novamente citou as dificuldades impostas pelo intenso calendário do futebol brasileiro.

“Tivemos menos de 72h para descansar. Enquanto a perna tá fresca, o futebol está ali. Mas do jeito que está, o torcedor se acostume, os melhores não vão estar no campo. Hoje não conseguimos ter o Arrascaeta, não tem condição de jogar. Bruno Henrique tá no sacrifício, Alex Sandro no limite, zagueiros no limite”, acrescentou.

“Temos muitos desfalques, que não servem como desculpa. O adversário nos causou dificuldade e diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente equilibrou. No segundo tempo, a partir do minuto 15 em diante, eu perdi a mão do jogo, ficou um pouco caótico. Posições não estavam sendo respeitadas e já não era o que eu gosto”, frisou.

Busca por substituto para o uruguaio

Ao longo da coletiva, o treinador admitiu que o clube está à procura de um substituto para Arrascaeta. Nesse sentido, a preparação para o duelo com o Botafogo foi pautado em tentar armar o time sem seu principal articulador.