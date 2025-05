Dorival enaltece atuação do Corinthians com série de desfalques: ‘Boa resposta’

Intenção de Dorival era que o Timão atuasse mais por dentro no primeiro tempo pela falta de jogadores que atuem pelos lados do ataque / Crédito: Jogada 10

O Corinthians demonstrou uma resposta positiva no início do trabalho do técnico Dorival Júnior, com a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, neste domingo (18). O comandante entende que é necessária uma valorização ainda maior do resultado pela série de baixas que o elenco passa no atual cenário. “Nós temos jogadores importantes que estão fora de combate nesse momento. O Garro, que é um jogador diferenciado. Memphis, que teve uma lesão muito séria na posição brusca de tornozelo. E são jogadores muito importantes para a gente. E mesmo assim, eu acho que a equipe vem dando uma boa resposta. Eu acho que, para tão pouco tempo, nós já jogamos três campeonatos praticamente com os três primeiros jogos que nós participamos aqui de concorrência. Não é fácil, não é simples”, enalteceu o treinador.

Corinthians sofreu com falta de infiltrações no primeiro tempo Em seguida, o comandante explicou que a sua estratégia era priorizar um volume maior de jogo pelo meio devido à escassez de opções de atletas que joguem mais abertos. "Essa equipe foi montada para jogar por dentro. Não temos jogadores de lado, à exceção do Talles Magno. É o único atleta que temos com essa característica, mas joga por dentro também como segundo atacante, tem feito bons treinos. Outra opção seria Carrillo, o Romero que está mais adaptado a um segundo homem do que aberto. Vou ter que usar o Carrillo em alguns momentos, pois ganhamos amplitude", esclareceu Dorival. Na sequência, o técnico citou que pediu uma mudança no plano de jogo para o segundo tempo, já que o Santos dominou as ações nos 45 minutos iniciais. Afinal, segundo ele, o Corinthians sofreu com a falta de infiltrações. Por sinal, o comandante afirmou que, em certos momentos, os atletas deixaram de executar aquilo que foi simulado nos treinos durante a última semana. Assim, o seu intuito era que o Timão priorizasse a aproximação dos seus atletas e buscasse os espaços entre as linhas do Peixe.

“É que nós passamos a jogar entre as linhas adversárias (no segundo tempo). A partir daí, começamos a ter uma aproximação maior. Com essa aproximação, você tem troca de passes e, aí sim, busca infiltrações. Quando você tem dois meias voltando, pegando bola nos pés dos volantes e zagueiros, você não tem esse homem chegando como um fator surpresa, provocando a linha adversária, porque ele está muito recuado”, pontuou o técnico. Improvisação de Félix Torres na lateral direita Uma surpresa na escalação inicial foi a utilização do zagueiro Félix Torres na lateral direita. Até porque o Timão anunciou que Matheuzinho seria ausência, por uma lesão poucas horas antes do clássico. Portanto, a expectativa era que o treinador utilizasse uma peça que atuasse originalmente na posição, no caso Léo Mana. Entretanto, Dorival explicou que preferiu preservar o atleta pelo desgaste físico, pois havia entrado em campo pouco mais de dois dias. Em seu entendimento, as condições não seriam ideais para marcar um jogador incisivo como Soteldo.