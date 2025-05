Decisivo para o Internacional, Ricardo Mathias lamenta empate no Beira-Rio

O Internacional recebeu o Mirassol neste domingo (18), no Beira-Rio, e contou com a estrela de Ricardo Mathias. Com um belo passe de Vitão, ele marcou o gol que evitou a derrota em casa, pela nona rodada do Brasileirão. A cria da base já havia balançado as redes na Libertadores e agora repetiu a dose.

Ricardo Mathias, aliás, contente por ajudar o time, mas comentou sobre a dificuldade do confronto contra o Mirassol.