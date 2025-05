De la Cruz, do Flamengo, sofre entorse no joelho em clássico com o Botafogo

Uruguaio será reavaliado pelo Departamento Médico, com exame de imagem, nesta segunda-feira (19) para saber a gravidade do problema

Durante a partida, o uruguaio foi titular no meio de campo, porém sentiu um incômodo na região e saiu de campo aos 17 minutos do segundo tempo dando lugar a Danilo.

O Flamengo pode ter um novo problema para a sequência da temporada. Afinal, o clube carioca informou que De la Cruz sofreu uma uma entorse no joelho esquerdo no empate por 0 a 0 com o Botafogo , no Maracanã, pelo Brasileirão. O jogador será reavaliado nesta segunda-feira (19) para saber a gravidade da lesão.

Ao longo da temporada, os comandados do técnico Filipe Luís têm sofrido com a extensa lista do Departamento Médico. Entre eles, estão Erick Pulgar e Allan, que sofreram lesões no músculo posterior da coxa direita. Além deles, Gonzalo Plata se recupera de um edema ósseo em um dos joelhos. Por outro lado, Matías Viña segue no processo de transição física e está mais próximo de retornar aos gramados.

Com o resultado, o Rubro-Negro viu o Palmeiras aumentar a distância na liderança da competição nacional. O Alviverde bateu o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 2 a 1 e agora soma 22 pontos, contra 19 do time da Gávea.

O próximo compromisso da equipe da Gávea será pela Copa do Brasil, contra o Botafogo (PB), na quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília). Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro mede forças com o Palmeiras, no domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.