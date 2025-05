Cruzeiro domina, mas não consegue furar a defesa do Atlético

Neste domingo, 18/5, diante de um público de 61.106 torcedores, o Cruzeiro recebeu o Atlético para mais um clássico mineiro, no Mineirão. Pela 9ª rodada da Série A do Brasileirão, a Raposa foi bem superior, sufocando o Galo. Teve muito volume, com 55% de posse de bola, 22 a 7 em finalizações e 15 a 1 em escanteios. Mas toda essa superioridade não resultou em gol — nem mesmo com o apoio da torcida. Assim, no fim, a Raposa lamentou sair de campo apenas com um empate por 0 a 0.

No primeiro tempo, Cruzeiro melhor

O Cruzeiro foi muito superior ao Atlético. Apesar de o Galo ter uma posse de bola ligeiramente maior (52%), o time celeste foi bem mais ofensivo, finalizando 12 vezes contra apenas duas dos atleticanos. O que pesou contra o Galo foi que o time não se encaixou em campo e dependia demais de Rubens na criação. Quando ele foi deslocado para a lateral após a saída de Arana, machucado aos 17 minutos, a equipe perdeu de vez a disputa pelo meio de campo.

Por sua vez, o Cruzeiro jogou mais pelo centro do que pelos flancos — e se deu bem. Teve duas ótimas chances: uma com Lucas Silva, que acertou o travessão, e outra em uma cabeçada de Villalba que passou muito perto. Já o Atlético teve apenas uma chance clara, em um chute de Rony que Cássio defendeu com segurança. Enfim, o primeiro tempo terminou 0 a 0, mas o Cruzeiro merecia sair com a vantagem.

Atlético sustenta o empate no segundo tempo

No segundo tempo, Cuca teve que fazer uma mudança logo aos quatro minutos. Por muita sorte, Junior Alonso, que já tinha cartão amarelo, não foi expulso após cometer uma falta dura. Assim, Cuca optou por colocar Victor Hugo em campo.

O Cruzeiro continuou melhor, mas o Atlético conseguiu, ao menos, manter uma postura mais ofensiva, o que evitou que a Raposa chegasse com tanta frequência ao gol de Everson. No ataque, no entanto, o Galo pouco produzia. Rony estava mais preocupado em ajudar na defesa, e Hulk seguia muito isolado na frente. Com o tempo, mesmo diante da maior qualidade, a Raposa pecava nos chutes sem direção. Não conseguiu sair do 0 a 0