Corinthians x Santos, AO VIVO, pela Voz do Esporte, às 14h30

Com as duas equipes precisando da vitória, Timão e Peixe fazem o clássico alvinegro pela nona rodada do Campeonato Brasileiro

Neste domingo (18), Corinthians e Santos prometem agitar a nona rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes fazem o clássico alvinegro às 16h, na Neo Química Arena, precisando somar pontos. O Timão está na 10ª colocação, com 10 pontos, mas perdeu em seu último compromisso pela competição, contra o Mirassol, em uma atuação muito abaixo do time de Dorival Júnior. Contudo, o Peixe se encontra em uma situação pior. Afinal, a equipe de Cleber Xavier venceu apenas um jogo até aqui no torneio de pontos corridos e amarga o penúltimo lugar na tabela.

A Voz do Esporte está com tudo preparado para levar a melhor transmissão do clássico aos internautas, ao vivo, a partir de 14h30. Para qualificar o evento, uma seleção de craques está escalada para o embate. Na narração, Joel Delfino e sua voz de tenor. Ele contou a interlocutores que está na expectativa de gritar muitos gols. Os comentários, sempre abalizados, ficam sob a incumbência de Diogo Martin, um sábio da bola. Por fim, o intrépido Bruno Mendes cuida da reportagem.