Brighton x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Brighton

A equipe encontra-se em nono, com 55 pontos, sem chances de terminar em sétimo lugar, última posição que classifica para a Champions League. O técnico Fabian Hürzeler comemora três retornos, incluindo o do atacante brasileiro João, que retorna de suspensão. Lewis Dunk e Joel Veltman estão recuperados de lesão e também reforçam o time.

Como chega o Liverpool

Após conquistar o título, o Liverpoool, naturalmente, apresentou uma queda de rendimento. Assim, vem de derrota para o Chelsea e empate com o Arsenal. Dessa forma, o time comandado por Arne Slot tem 83 pontos e busca evitar aquela que seria a sua pior sequência na temporada.

Os Reds dificilmente contarão com o zagueiro/lateral Joe Gomez, ainda em recuperação de lesão no tendão. O volante Tyler Morton, com problema no ombro, segue fora. Por outro lado, o atacante Salah está confirmado no time titular. Cotado para ganhar a próxima Bola de Ouro, o egípcio é o artilheiro da competição, com 28 gols. Ele, por sinal, também é o maior garçom do torneio, com 18 assistências.

BRIGHTON X LIVERPOOL

Campeonato Inglês – 37ª rodada

Data-Hora: 19/5/2025, às 16h

Local: Falmer Stadium, em Brighton e Hove (ING)

BRIGHTON: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke e Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, Pedro e Mitoma; Wellbeck Técnico: Fabian Hürzeler

LIVERPOOL: Alisson; Bradley, Quansah, Van Dijk e Tsimikas; Endo e Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Díaz Técnico: Arne Slot

Árbitro: Andy Madley

Assistentes: Simon Bennett e Dan Cook

VAR: Darren England