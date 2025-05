Barcelona perde para o Villarreal, mas torcida comemora título espanhol

Barcelona, que já havia confirmado a conquista da La Liga 2024/2025, joga mal no segundo tempo e perde para o Villarreal por 3 a 2

No primeiro jogo em casa após confirmar o título espanhol, o Barcelona decepcionou a torcida e perdeu para o Villarreal por 3 a 2 neste domingo (18), no Estádio Olimpico Lluís Companys. A partida, que teve duas viradas, contou com gols de Lamine Yamal e Ferran Torres para o Barça; Ayoze Pérez, Comesana e Buchanan para o Villarreal.

Yamal, por sinal, não só ficou com o prêmio de melhor da partida como alcançou 9 gols na competição. Já o brasileiro Raphinha teve atuação apagada, atuou os 90 minutos e segue com 13 bolas na rede. Perez, pelo lado do Villarreal, agora tem 19 gols.