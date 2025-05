Bahia x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Equipes fazem clássico pela nona rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (18), na Arena Fonte Nova

Neste domingo (18), às 16h (de Brasília), Bahia e Vitória se enfrentam na Arena Fonte Nova, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Esquadrão de Aço e Rubro-Negro vão parar Salvador neste clássico.

A Voz do Esporte já está de prontidão para narrar, ao vivo, a partir de 14h30, o Ba-Vi. Diego Mazur foi agraciado com a transmissão do prélio. Figueiredo Júnior comenta o clássico. Por fim, Caio Vilela tem a missão de reportar os acontecimentos da Fonte Nova.