Após triunfo, Ceni elogia empenho do Bahia com jogador a menos no clássico

No Bavi, Tricolor de Aço tem Jean Lucas expulso, no início da etapa inicial, mas consegue vencer e subir na tabela

Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia chegou aos 15 pontos, assumiu a sexta posição e entrou no grupo que se classifica para a Libertadores de 2026. Na coletiva, o técnico valorizou o resultado, destacou o empenho do time e comentou sobre a expulsão de Jean Lucas.

O Bahia venceu o primeiro clássico contra o Vitória neste domingo (18), na Fonte Nova. Mesmo com um jogador a menos desde os seis minutos, após a expulsão de Jean Lucas, o Tricolor de Aço contou com gols de Erick Pulga e Michel Araújo para garantir a vitória por 2 a 1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Em clássico de expulsões, Bahia bate o Vitória e entra no G6 do Brasileirão

“Primeiro, eu acho que o lance do Jean não era para expulsão, assim como o do Pepê; para mim, nenhum dos dois provoca algo grave. São lances que não afetam absolutamente nada. Na minha opinião, o jogo deveria acabar 11 contra 11, mas o árbitro toma as decisões que acha convenientes”, disse Ceni.

Ceni elogia disposição do meio de campo do Bahia

Contudo, com a saída do volante Jean Lucas por cartão vermelho, o Bahia precisou modificar o meio-campo e tornar o setor mais combativo. Rogério Ceni aproveitou para destacar as atuações de Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Cauly.

“Tivemos uma expulsão com dois minutos, e mesmo com um a menos, mantivemos… Talvez a nossa grande virtude hoje tenha sido ter Everton e Caio no meio-campo, e o nosso grande defeito também. Só fizemos o gol porque mantivemos dois meias jogando como volantes, mesmo com um jogador a menos, e também sofremos um gol por achar que, descansados, eles ainda estariam aptos para mais 15 minutos. O problema é que não tivemos a bola no começo do segundo tempo. Sobre o cansaço, são 35, 36 jogos no ano, jogando, viajando, atuando em campos pesados e com chuva. Jogar com um a menos e sentir o desgaste físico é natural”, concluiu Rogério Ceni.