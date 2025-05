Thiago Silva volta ao Fluminense diante do Juventude

O Fluminense terá o retorno do zagueiro Thiago Silva contra o Juventude, neste domingo (18), às 16h, no Alfredo Jaconi, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o camisa 3 formará dupla de zaga com Freytes ou Ignácio.

Thiago Silva, vale lembrar, está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e até atuou na derrota para o Atlético por 3 a 2 no último domingo (11). No entanto, o zagueiro foi preservado na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Unión Espanola por 2 a 0, no meio de semana.