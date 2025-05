Sem espaço no Flamengo, Matheus Gonçalves pode ganhar visibilidade na Seleção

Jovem entrou em campo em 11 partidas na temporada e apenas uma delas como titular. Recentemente, foi alvo de sondagens / Crédito: Jogada 10

Com pouco espaço com Filipe Luís no ataque do Flamengo, Matheus Gonçalves terá oportunidade de mostrar seu valor na Seleção Brasileira Sub-20. Afinal, ele foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para amistosos em junho. Durante a Data Fifa, a Seleção de base enfrentará o Egito, Arábia Saudita e Coreia do Sul nos dias 4,7 e 10 do próximo mês, em partidas realizadas em Cairo. Em seguida, a cria rubro-negra deverá viajar direto para os Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo estreia no dia 16.

Matheus Gonçalves tem recebido poucas oportunidades na equipe carioca. O jovem entrou nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre a LDU, na última quinta-feira, pela Libertadores. Anteriormente, havia sido acionado pelo técnico Filipe Luís na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil. São 11 jogos na temporada, sendo apenas uma como titular: diante do Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca. A convocação para a Seleção pode abrir caminho para uma transferência do atacante no meio do ano. Com apenas dois jogos no Brasileirão, pode atuar por qualquer equipe. Recentemente, teve seu nome ligado a Cruzeiro e Atlético-MG. Matheus Gonçalves não é o único do Flamengo na Seleção O técnico Ramon Menezes convocou outros jogadores do elenco rubro-negro para os amistosos no Egito. Além de Matheus Gonçalves, o comandante chamou o goleiro Lucas Furtado, os zagueiros Iago e João Victor e o volante Rayan Lucas.