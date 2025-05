São Paulo deixa o Grêmio no Z4 e encosta no G6 do Brasileirão

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1, na noite deste sábado (17), no Morumbis, pela rodada 9 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Soberano, com o resultado, vai a 12 pontos. É o nono colocado, a dois do G6 da competição. Já os gaúchos ficam na zona de rebaixamento, com 9, na 17ª colocação. A propósito, o Imortal não venceu o adversário deste fim de semana, fora de casa, desde 2013.

Justiça não cabe no futebol

Vaias e reclamações marcaram o fim da primeira etapa do choque tricolor. O do Sul demorou muito para se encontrar. Ainda assim, saiu em vantagem quando Maia, do São Paulo, falhou. A bola chegou a Monsalve que logo acionou Aravena. Com a bola nos pés, o chileno avançou e venceu Rafael. Antes de bobear, o time da casa era melhor até então. Criava e parecia mais próximo de balançar a rede. Volpi, por exemplo, precisou salvar o Grêmio com menos de um minuto de bola rolando! Mas o futebol não tem lógica. Assim, o Imortal foi para o vestiário com a vitória parcial.