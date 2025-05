RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Com ambos na ponta da tabela, equipes se enfrentam no Nabi Abi Chedid, pela liderança do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

RB Bragantino e Palmeiras fazem um duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo (18/5), às 18h30, pela nona rodada do torneio de pontos corridos. O Verdão lidera a competição até aqui com 19 pontos e vem empolgado após vencer o clássico contra o São Paulo e garantir a liderança geral da Libertadores. Já o Massa Bruta quer manter o bom momento na competição. Afinal, está na terceira colocação e vem de seis jogos sem perder, sendo cinco vitórias neste período, estando na terceira posição. Onde assistir A partida entre RB Bragantino e Palmeiras terá transmissão do Premiere.