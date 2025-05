Memphis Depay não treina e deve desfalcar o Corinthians contra o Santos

Atacante holandês ficou na fisioterapia em recuperação de uma entorse no tornozelo direito. Já Garro participou do aquecimento com o plantel / Crédito: Jogada 10

O Corinthians deve ter um desfalque de peso para o clássico diante do Santos, neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Afinal, Memphis Depay não treinou com os companheiros e deve ser baixa no Timão no duelo válido pela nona rodada do Brasileirão. O atacante ficou sob os cuidados dos fisioterapeutas neste sábado, em tratamento de uma entorse no tornozelo direito. Assim, o holandês não deve ter condições clínicas para atuar diante do Peixe. Talles Magno deve entrar em seu lugar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Augusto Melo diz não temer impeachment e promete reforços no Corinthians Caso seja, de fato, vetado pelo departamento médico, a expectativa é que ele possa atuar pelo Corinthians diante do Novorizontino, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (21). Ou então contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no outro fim de semana. Neste sábado, Dorival Júnior iniciou a preparação com um vídeo com instruções táticas. Em seguida, os jogadores foram a campo e realizaram exercícios também focados na parte tática, com orientações de jogo. Além disso, o plantel corintiano treinou jogadas de bolas paradas defensivas e ofensivas. Dessa forma, o Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele (José Martínez), André Carrillo, Maycon e Igor Coronado; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.