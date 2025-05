Juventude x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h em Caxias do Sul, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Juventude e Fluminense se enfrentam neste domingo (18/5), às 16h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere, no pay-per-view.

O Fluminense volta suas atenções para a disputa do Brasileirão depois de vencer por 2 a 0 o Unión Española, pela Copa Sul-Americana. Na briga por uma vaga no G-4, o Tricolor soma 13 pontos. O time de Renato Gaúcho deve ter duas mudanças para esta partida: a volta do zagueiro Thiago Silva e a entrada do atacante Keno. No meio de semana, Thiago Silva já tinha possibilidade de atuar na Conmebol Sul-Americana, mas foi preservado por opção da comissão técnica devido ao tempo de inatividade. Por sua vez, o atacante Keno assume a vaga deixada por Canobbio, que terá que passar por cirurgia na face e será desfalque por tempo indeterminado. O uruguaio foi substituído após choque com o goleiro do Unión Española, na última quarta-feira.

Como chega o Juventude O Juventude luta contra o rebaixamento. Com sete pontos conquistados e um aproveitamento de 29%, a equipe de Caxias do Sul entra em campo pressionada por uma vitória, após acumular quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos no Brasileirão.