Grêmio libera Mano Menezes de jogo contra o São Paulo por tragédia familiar

O Grêmio não terá Mano Menezes à beira do campo diante do São Paulo, neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão. Afinal, o treinador foi liberado pela diretoria e retornou a Porto Alegre por conta de uma tragédia familiar. Os enteados da filha do técnico morreram em um acidente da na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Arthur Dumoncel, de 9 anos, e Maria Sophia Dumoncel, de 16, estavam entre as vítimas do acidente. O carro em que os jovens estavam capotou no km 303 da rodovia. Dessa maneira, o Grêmio emitiu nota oferecendo condolências ao treinador e sua família.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa. As duas vítimas são filhas do genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também faleceu no acidente. Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica. Dessa forma, o Grêmio deve ir a campo para enfrentar o São Paulo com o seguinte time: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Monsalve (Cristaldo) e Amuzu (Ronald); Arezo e Braithwaite.