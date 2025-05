Genoa perde para a Atalanta, mas faz muita festa em casa

Pinamonti marca duas vezes, mas Dea aplica 3 a 2 no Luigi Ferrareis. Torcida mandante vai à loucura com rebaixamento do rival

Vale lembrar que ambas as equipes apenas cumprem tabela no Italiano. Por isso, tiveram este jogo isolado. A Atalanta, que brigou pelo título até há algumas rodadas, terminará em terceiro lugar, podendo chegar no máximo a 77 pontos. Já o Genoa terminará em 13º e tem no momento 40 pontos.

Com direito à virada no fim, a Atalanta visitou e venceu o Genoa por 3 a 2 neste sábado (17), em duelo que abriu a 37ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano. Pinamonti marcou para os donos da casa, enquanto Sulemana, Daniel Maldini e Retegui anotaram para a Dea.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A primeira grande oportunidade foi da Atalanta. Aos 36, o atacante Daniel Maldini (filho de Paolo Maldini e neto de Cesare Maldini) colocou na trave. Aliás, o “uhh” transformou-se em lamentação no minuto seguinte, quando Pinamonti abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, o Genoa abriu 2 a 0 com Bani. No entanto, o gol foi anulado.

Assim, o segundo tempo teve um chuva de gols. Quatro, portanto. A Atalanta apertou os donos da casa e empatou com Sulemana logo aos dois. Pinamonti brilhou novamente aos 13, recolocando o Genoa à frente do placar. A Dea voltou a pressionar e chegou à virada com Maldini aos 18 e Retegui aos 44.

Com o gol, aliás, Retegui isolou-se ainda mais na artilharia da competição, com 25 gols, oito a mais do que Moise Kean, da Fiorentina. Já Pinamonti chegou ao 10º tento neste Scudetto. Portanto, agora está entre os 15 maiores artilheiros da competição em 2024/2025.

Muita festa do Genoa

Apesar da derrota em casa, a torcida do Genoa fez festa antes, durante e depois do jogo. Os torcedores compareceram em peso ao Luigi Ferrareis para brindar o rebaixamento da arquirrival Sampdoria à Série C. Além disso, também houve mobilização para a despedida de Badelj. Volante croata, ele está com 36 anos, cinco deles dedicados ao Genoa.. Não conquistou títulos, mas deixou a sua marca pela raça e técnica em campo, com sete gols e 155 jogos.