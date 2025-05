Flamengo x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Times fazem clássico neste domingo (18), às 18h30, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro

Depois de vitórias importantes pela Libertadores no meio de semana, Flamengo e Botafogo fazem clássico neste domingo (18), às 18h30, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro está na vice-liderança da competição, com 17 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras. Do outro lado, o Glorioso ocupa a nona posição, com 11 pontos, e quer encerrar irregularidade no torneio.

Flamengo x Botafogo é um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. Afinal, as equipes se enfrentaram 395 vezes, com retrospecto favorável ao Rubro-Negro: 149 vitórias e 120 derrotas. Além disso, os rivais empataram 126 vezes.