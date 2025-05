Di María confirma saída do Benfica após a temporada

Após o vice-campeonato do Benfica no Campeonato Português 2024/2025, o meia-atacante Di María confirmou as especulações e anunciou que deixará o time ao término dessa temporada. Vale lembrar que as Águias ainda têm um jogo, domingo que vem (25), contra o Sporting, pela final da Copa de Portugal. Assim, o craque afirmou:

“Não foi o resultado final que queríamos no campeonato. Trabalhamos muito para alcançar esse objetivo. É difícil terminar desta forma depois de um ano tão longo. Foi o meu último jogo no campeonato com esta camisa e estou orgulhoso por ter podido voltar a vesti-la. Ainda temos uma final no domingo e vamos entrar com toda a vontade e alegria para a conquistar. Juntos, como sempre. Obrigado pelo apoio, benfiquistas”, postou no Instagram.