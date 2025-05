Corinthians x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

No momento, o ocupa a quarta colocação na tabela da competição, com 19 pontos conquistados. Por outro lado, o Sport vive situação oposta, estando na lanterna do torneio, com apenas dois pontos somados.

Neste sábado (17), Corinthians e Sport se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida está marcada para as 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP).

Se vencer, o Alvinegro Paulista vai a 22 pontos, tendo que torcer contra Ferroviária e Palmeiras para se manter na segunda colocação. Já o time pernambucano busca somar pontos para sair da zona de rebaixamento. Se triunfar, chega a cinco, ficando a um do Juventude, que enfrenta o 3B da Amazônia, o primeiro no Z2, com quatro.

Onde assistir

A TV Brasil (canal aberto) e a TV Brasil Play (streaming) transmitem o jogo a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Corinthians

O Corinthians vem de seis partidas invicto, sendo três empates e três vitórias. A última derrota foi no dia 12 de abril, por 2 a 1 para o Palmeiras, em casa. Duda Mineira, Lelê, Letícia Santos, Manu Olivan, Thaís Ferreira e Thaís Regina estão fora por lesão. As zagueiras Mariza e Thaís Ferreira, as meias Yaya e Duda Sampaio, além da atacante Jhonson, convocadas para a Seleção Brasileira, são dúvidas.

Como chega o Sport

A equipe do Sport ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro Feminino, acumulando dois empates e quatro derrotas. A técnica do Leão da Ilha, Regiane Santos, pode ter os desfalques de Pereirinha, em tratamento de lesão no joelho, e Bicê, em transição física após lesão na panturrilha.