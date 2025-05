Corinthians x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Com as duas equipes precisando dar respostas, Timão e Peixe fazem o clássico alvinegro pela nona rodada do Campeonato Brasileiro

Corinthians e Santos prometem agitar a nona rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (18/5). As equipes fazem o clássico Alvinegro às 16h, na Neo Química Arena, precisando somar pontos. O Timão está na 10° colocação, com 10 pontos, mas perdeu em seu último compromisso pela competição, contra o Mirassol, em uma atuação muito abaixo do time de Dorival Júnior. Contudo, o Peixe se encontra em uma situação pior. Afinal, a equipe de Cleber Xavier venceu apenas um jogo até aqui no torneio de pontos corridos e amarga a vice lanterna na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere

Como chega o Corinthians

O técnico Dorival Júnior preservou boa parte de seus titulares no meio de semana, contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana, visando justamente o clássico. Assim, nomes como Yuri Alberto, Carrillo e Matheuzinho devem voltar a equipe principal contra o Santos. Contudo, com uma entorse no tornozelo, Memphis Depay deve ser o principal desfalque do Timão no embate. Além disso, seguem no departamento médico o zagueiro Gustavo Henrique (hérnia inguinal), o volante Raniele (edema no músculo anterior da coxa direita) e o armador Rodrigo Garro (tendinite no joelho direito).

Como chega o Santos

O zagueiro Gil será desfalque para o clássico. Afinal, o jogador segue afastado dos treinos por causa de problemas pessoais. Contudo, a expectativa é que ele retorne ao Peixe na próxima semana. Além disso, também seguem ausentes o volante João Schmidt e o atacante Guilherme. Ambos estão tratando de lesões musculares na coxa esquerda. Guilherme apareceu no gramado e fez atividades físicas, iniciando uma transição. Em contrapartida, Neymar está em transição no gramado junto à equipe de fisioterapia do Peixe. O craque deve ser relacionado para o compromisso contra o CRB, na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil. Por fim, Zé Ivaldo e Gabriel Bontempo treinaram normalmente e devem ser titulares. No ataque, Barreal e Thaciano brigam por uma vaga.

CORINTHIANS X SANTOS

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data/hora: 18/05/2025 (domingo), às 16h(de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Felix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal (Thaciano), Soteldo e Tiquinho Soares. Técnico: Cleber Xavier

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)