Campeão pelo Sporting, técnico se emociona: ‘Sou só o Rui Borges’

A vitória por 2 a 0 do Sporting sobre o Vitória de Guimarães neste sábado (17/5) garantiu o bicampeonato dos Leões. Assim, para o treinador Rui Borges, proporcionou uma sensação que ele chamou de “indescritível”.

O jogo foi no Alvalade, a casa do Sporting, e consagrou um clube que não conquistava dois títulos seguidos no Campeonato Português desde o tetracampeonato de 1950 a 1954. Dessa forma, o Sporting agora passa a ter 21 títulos, atrás do Benfica (38) e do Porto (30).