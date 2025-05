Campeão, Bayern atropela Hoffenheim no encerramento da Bundesliga

O Bayern Munique encerrou sua campanha na Bundesliga 2024/25 com uma vitória por 4 a 0 sobre o Hoffenheim, na PreZero Arena, em Sinsheim, neste sábado (17). A partida marcou a despedida de Thomas Müller da Bundesliga, encerrando uma era no clube bávaro.

Mesmo com um time misto – o artilheiro Harry Kane só entrou no segundo tempo por causa de uma lesão nas costas – , o Bayern demonstrou superioridade. Aos 34 minutos, Michael Olise abriu o placar com um belo gol de falta. Na segunda etapa, aos oito, Kimmich ampliou a vantagem com um chute desviado. Aos 35, Gnabry marcou o terceiro com um chute colocado. Mas ainda faltava o gol do artilheiro. Aos 40, Kane aproveitou passe dentro da área e fez o quarto, consolidando a vitória bávara.