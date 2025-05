Artur, do Botafogo, sente dores e não deve enfrentar o Flamengo

Saiba quem treinou no time titular no lugar do camisa 7 / Crédito: Jogada 10

Destaque do Botafogo na vitória sobre o Estudiantes por 3 a 2, na última quarta-feira (14), pelo Grupo A da Copa Libertadores, Artur deve desfalcar o Glorioso contra o Flamengo. O clássico será neste domingo (18), às 18h30, no Maracanã, pela rodada 9 desta edição do Campeonato Brasileiro.