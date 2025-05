Vila Nova x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Na busca pela permanência no G4, o Vila Nova recebe o Athletico no começo da noite deste sábado (17), às 20h30. O confronto é válido pela oitava rodada da Série B e será realizado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia.

Os dois clubes vão em busca de reabilitação, porém, em contextos diferentes. O Tigre ocupa a quarta colocação, com 13 pontos, e quer se manter na zona do acesso. Já o Furacão é o décimo colocado, com dez pontos, e busca acabar com a fase ruim.