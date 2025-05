Vasco rescinde os contratos de Capasso e Souza

O clube já havia informado que estava buscando encerrar os vínculos com os dois jogadores / Crédito: Jogada 10

Na tarde desta sexta-feira, 16/05, o Vasco fez um anúncio em suas redes sociais sobre as rescisões de contratos do volante Souza e do zagueiro Manuel Capasso. Souza retornou ao Vasco no meio do ano passado. O volante, revelado junto com Alex Teixeira e Philippe Coutinho, chegou com expectativa alta por parte da torcida, mas não correspondeu.

Manuel Capasso foi contratado junto ao Atlético Tucuman, da Argentina, pelo ex-diretor de futebol Paulo Bracks. O zagueiro argentino foi uma das primeiras contratações do Vasco na "Era SAF". "O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou as rescisões contratuais dos atletas Souza e Capasso. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais", informou o comunicado do clube.