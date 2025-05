Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr fica no empate com o Al-Taawon

Equipe perde a chance de assumir a terceira colocação do Campeonato Saudita, que garante vaga à próxima Liga dos Campeões da Ásia

Sem Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr perdeu grande chance de voltar ao G3 do Campeonato Saudita. Afinal, fora de casa, a equipe empatou em 1 a 1 com o Al-Taawon, nesta sexta-feira (16). O gol da equipe foi de Otávio, com Roger Martínez deixando tudo igual.

O resultado mantém o Al-Nassr na quarta colocação, com 64 pontos, a um do Al-Qadisiya. Os três primeiros garantem vaga na próxima Liga dos Campeões da Ásia. Já o Al-Taawon se mantém em oitavo, com 42.