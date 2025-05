Seleção Brasileira sub-20 é convocada para amistosos da Data-Fifa de junho

Na noite desta sexta-feira (16), o técnico Ramon Menezes convocou os atletas que defenderão a Seleção Brasileira sub-20 nos amistosos da Data-Fifa de junho. Os três jogos ocorrerão no Cairo, capital do Egito, servindo de preparação para a Copa do Mundo em setembro, no Chile.

O primeiro amistoso está marcado para o dia 4, contra o Egito, às 15h. Já no dia 7, será a vez de enfrentar a Arábia Saudita, às 12h. Por fim, no dia 10, às 5h, a adversária será a seleção da Coreia do Sul. Todos os horários são de Brasília.