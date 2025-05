São Paulo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Grêmio medem forças neste sábado (17/5), às 21h, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas perderam sua invencibilidade na competição em seu último compromisso, contra o Palmeiras e viu a zona de rebaixamento se aproximar, já que estão na 16° colocação. Assim, uma vitória diante de seus torcedores é visto como crucial. Já os Gaúchos não perde há quatro jogos, mas vem de três empates e um único triunfo nesta sequência, estando uma posição na frente do adversário, em 15°.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o São Paulo

Sofrendo com dores no joelho, Lucas Moura deve seguir fora da equipe para o confronto diante do Grêmio. Além disso, o técnico Zubeldía também não contará com Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ligamento do joelho esquerdo), Henrique Carmo (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Igor Vinícius (lombalgia). Assim, a tendência é que a equipe seja parecida com aquela que iniciou contra o Libertad, pela Copa Libertadores. Alisso, que foi expulso contra os paraguaios, só vai cumprir suspensão na competição continental. Por fim, Oscar deve ter nova chance iniciando o jogo.

Como chega o Grêmio