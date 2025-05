Santos conta com retornos para clássico em Itaquera; veja provável time

Bontempo e Zé Ivaldo voltam a trabalhar com elenco do Peixe e surgem como opções para o técnico Cleber Xavier

Nesta sexta-feira (16), o Santos continuou a preparação para o clássico contra o Corinthians, em Itaquera, no domingo, pela nona rodada do Brasileirão. Sob o comando de Cleber Xavier, o Peixe contará com os retornos de Zé Ivaldo e do volante Gabriel Bontempo.

LEIA MAIS: CEO diz que diretoria do Santos queimou etapas e avisa: ‘Neymar não fará milagre’